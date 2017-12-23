Аналитики подсчитали траты россиян на автомобили в 2017 году

Россияне в 2017 году потратили порядка 4,4 трлн рублей на покупку автомобилей.

Как сообщает News Inform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года составил 1,3 млн автомобилей. Средняя цена на машину в этом сегменте превысила 1,32 млн рублей. При этом емкость рынка подержанных авто за отчетный период составила 2,7 трлн рублей.

Топ российских городов по выручке от продажи автомобилей возглавила столица (565 млрд рублей), на втором месте расположился Санкт-Петербург (260 млрд рублей), а тройку лидеров замыкает Новосибирск (52 млрд рублей).