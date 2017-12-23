Прямой эфир

Аналитики подсчитали траты россиян на автомобили в 2017 году

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в 2017 году потратили порядка 4,4 трлн рублей на покупку автомобилей.

Как сообщает News Inform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года составил 1,3 млн автомобилей. Средняя цена на машину в этом сегменте превысила 1,32 млн рублей. При этом емкость рынка подержанных авто за отчетный период составила 2,7 трлн рублей.

Топ российских городов по выручке от продажи автомобилей возглавила столица (565 млрд рублей), на втором месте расположился Санкт-Петербург (260 млрд рублей), а тройку лидеров замыкает Новосибирск (52 млрд рублей). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне пострадали 19 человек
Audi отзывает 330 тыс. автомобилей из-за проблем с системой отопления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017