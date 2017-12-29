Строительство ускорит рост экономики

Новым драйвером российской экономики в 2018-2035 годах может стать строительство, говорится в докладе РАН. Среднегодовой прирост этой отрасли в ближайшие 17 лет прогнозируется на уровне 4,2%. Вклад стройки в ВВП может составить 0,45–0,75 процентного пункта. Впрочем, эксперты не разделяют столь оптимистичный прогноз и считают, что строительство будет расти более скромными темпами, а драйвером роста экономики станут сельское хозяйство и промышленность.

Российское строительство в ближайшие 17 лет совершит рывок. Его среднегодовые темпы роста в 2021 – 2025 годах составят 5,1%. Затем развитие рынка несколько замедлится, но в среднем в 2018 – 2035 годах скорость ввода новой недвижимости составит 4,2%. Об этом говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России», с которым ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что вклад этого фактора в ВВП может составить 0,45–0,75 п.п. в год в зависимости от региона.

Расти будут производственное и жилищное строительство, уточнил один из авторов доклада, заведующий лабораторий анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.

— Производственное строительство будет увеличиваться за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал. Жилищное — благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья, — отметил Александр Широв.

В кризисные 2014–2016 годы строительная отрасль показывала отрицательную динамику. Падение достигало 3,9%. Однако сейчас в отрасли наметилось оживление. По оценке Минэкономразвития, в этом году рост составит 4,2%.

Сейчас в России ежегодно вводится чуть менее 70 млн кв. м жилья, рассказал Александр Широв. На одного человека приходится почти 0,5 кв. м.

— Есть предпосылки к тому, что эта цифра увеличится до 0,8 кв. м на человека. Это меньше, чем в Китае или США, но в целом всё равно достаточно, — подчеркнул эксперт.

Также в России развивается ипотечное кредитование в силу рекордно низких процентных ставок. Они в 2017 году опустились до 9 – 9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования. У населения оживился спрос на квартиры в новостройках, добавил Александр Широв.

- На 2018 год Минстроем предварительно распределены средства федерального бюджета на строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации уже 100 проектов жилищного строительства с плановым вводом жилья в объеме более 8 млн. кв. метров. Планируется строительство 123 объектов социальной инфраструктуры и 217 км внутриквартальных дорог, - сообщили "Известиям" в Минстрое. - Это позволит не закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра жилья.

Представители Минэкономразвития на момент сдачи материала в номер не ответили на вопрос «Известий», согласны ли в ведомстве с данным прогнозом и с чем будет связан рост строительной отрасли до 2035 года.

Директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов ожидает более скромного увеличения строительной отрасли.

— На мой взгляд, к 2020 году строительство может вырасти на 1–2%. Да, у нас происходит снижение ипотечных ставок, и у населения появился спрос на жилье в новых домах. Но этого всё равно недостаточно для бума. В ближайшее время толчок для роста российской экономики могут дать возвращенные капиталы наших олигархов в рамках недавно объявленной президентом амнистии, — предположил Олег Филиппов.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов уверен, что ускорять российский ВВП будет сельское хозяйство, а не строительство.

— Я не верю в большой рост инвестиций у нас в ближайшие годы. А это самый важный фактор для развития строительства. Мне кажется, драйверами у нас останутся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, оборонно-промышленный комплекс и некоторые отрасли машиностроения, — уверен он.

В официальный макропрогноз на ближайшую трехлетку Минэкономразвития также заложило опережающий рост строительной отрасли. Темпы ее развития с 4,2% в этом году увеличатся до 5,4% к 2020 году. Впрочем, это всё равно меньше, чем в богатые докризисные времена, когда этот показатель увеличивался на 18%.