Покупка биткоинов — неудачное вложение

Россияне довольно поверхностно знакомы с криптовалютой, которую измеряют в биткоинах. Несмотря на то что 56% респондентов известно это понятие, их знания не всегда соответствуют действительности. 14% слышали только название, еще 30% не знакомы и с ним. Это следует из опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия».

Россияне, знакомые с понятием «биткоин», часто имеют о нем неверное представление. Так, например, 34% опрошенных полагают, что купить криптовалюту может любой желающий. Тогда как 27% заявили о доступности биткоинов лишь ограниченному кругу лиц. Еще 16% и вовсе сообщили о запрете на их покупку в России.

О незаконности обналичивания криптовалюты знают 44% россиян. Однако 29% респондентов при этом абсолютно убеждены, что биткоин можно обменять на доллары и рубли.

Еще 48% опрошенных считают, что криптовалюту можно только купить. 29% уверены, что ее можно производить и самим. А 40% россиян знают, что биткоинами можно рассчитываться за товары и услуги. При этом большее число респондентов — 43% — введены в заблуждение, представляя, что за биткоины ничего нельзя купить и нужны они только для спекуляций. 33% участников опроса сомневаются в надежности такого рода валюты — на их взгляд, она плохо защищена и украсть ее легче, чем обычные деньги.

Подавляющее большинство — 67% — называют покупку биткоинов неудачным вложением и покупать их не советуют. Выгодными инвестиции в криптовалюту считают только 13% опрошенных, однако приобрести ее в будущем планируют лишь 9% респондентов. Тогда как 87% возможность таких покупок не рассматривают. Интересно, что 27% россиян не купит биткоины, потому что «мало о них знает», у 17% нет к ним доверия, а у 16% — нет денег.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб объяснил недоверие россиян к биткоинам правилом профессиональных трейдеров: «Если курс какого-то актива стали обсуждать в телепрограммах для домохозяек, значит, он скоро рухнет».

— И биткоины стремительно приближаются к этому статусу. Их главная проблема — в том, что они не имеют «конечного спроса». Бумажными деньгами вы можете как минимум заплатить налоги правительству, которое их выпустило. И оно будет обязано принять «свою» валюту. Но никто не обязан принимать к оплате криптовалюту, — отметил социолог.

Директор Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Арсений Щельцин полагает, что опрос показал достаточный уровень знаний о биткоинах, которым должен обладать среднестатистический россиянин.

— Биткоин, блокчейн — это технологии, в которых должны разбираться специалисты и люди, которым это необходимо. Остальным эти знания нужны для общего кругозора, все-таки тренд. Но для того чтобы студент сделал перевод, ему не надо знать, как система работает. К тому же это непростая для понимания система — в ней много минусов и плюсов, и чтобы в ней начать разбираться, надо изучить много литературы, ознакомиться с проектами, — уточнил эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 28 и 29 декабря 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек. Социологи проводили интервью по телефону.