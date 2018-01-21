Касперская сравнила биткоин с финансовой пирамидой

Биткоин представляет собой опасную технологию, так как может бесконтрольно использоваться для нелегальных сделок и имеет все признаки финансовой пирамиды, заявила глава InfoWatch Наталья Касперская.

«Стоимость биткоина совершенно спекулятивна и напоминает МММ. Финансовые пирамиды в нашей стране, заметим, запрещены. Собственно, последние падения стоимости биткоина уже вызвали подобие паники у спекулянтов», — заявила Касперская на своей странице в Facebook.

Он отметила, что биткоин имеет три существенных отличия, основным из которых является бесконтрольность его транзакций, что делает его средством для оплаты наркотиков или проституции, педофилии, убийств.

К тому же, по мнению Касперской, биткоин является такой же военной разработкой, какой в свое время был интернет. И хотя интернет сегодня приносит много благ, он создает большое число угроз.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты исчезнут через несколько лет. В то же время, по его мнению, крптовалюты сначала могут стать повседневной реальностью.

Президент России Владимир Путин не исключил возможность появления в стране закона, регулирующего рынок криптовалют.