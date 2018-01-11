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Путин не исключил появления в РФ закона для регулирования рынка криптовалют

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем в России может появится закон для регулирования рынка криптовалют. Об этом он сообщил в четверг, 11 января, на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств.

«На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», — сказал президент.

Путин также отметил, что в отношении криптовалют недопустимо позволять ситуацию, как с обманутыми дольщиками.

Портал iz.ru писал о том, что Минфин РФ рассчитывает до конца февраля 2018 года внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют.

Биткоин 11 января подешевела до $13 тыс. Это стало самым большим падением криптовалюты № 1 в новом году, однако не рекордным. В конце 2017 года он подешевел на 20%.

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