Курс биткоина резко упал

Криптовалюта биткоин 11 января подешевела до $13 тыс., сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

По данным CoinMarketCap, к 7:54 мск биткоин дешевел на 8,7% и оценивался в $13,13 тыс.

По состоянию на 9:20 мск криптовалюта торгуется на уровне $13,54 тыс.

Это стало самым большим падением биткоина в новом году, однако не рекордным. В конце 2017 года данная криптовалюта подешевела на 20%.

3 января биткоин снова поднялся и превысил отметку в $15 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что со счета WikiLeaks исчезли пожертвования на сумму $25 млн в биткоинах.