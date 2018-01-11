Прямой эфир
Сюжет:

Курс биткоина резко упал

0
Фото: Global Look Prees/Michal Fludra
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Криптовалюта биткоин 11 января подешевела до $13 тыс., сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

По данным CoinMarketCap, к 7:54 мск биткоин дешевел на 8,7% и оценивался в $13,13 тыс.

По состоянию на 9:20 мск криптовалюта торгуется на уровне $13,54 тыс.

Это стало самым большим падением биткоина в новом году, однако не рекордным. В конце 2017 года данная криптовалюта подешевела на 20%.

3 января биткоин снова поднялся и превысил отметку в $15 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что со счета WikiLeaks исчезли пожертвования на сумму $25 млн в биткоинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный муфтий Египта запретил биткоин
Похищенного в Киеве эксперта по блокчейну отпустили за выкуп в биткоинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017