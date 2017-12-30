Похищенного в Киеве эксперта по блокчейну отпустили за выкуп в биткоинах

Похитители освободили российского эксперта по блокчейну и криптовалютам Павла Лернера после выплаты выкупа в размере $1 млн в биткоинах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Антона Геращенко, советника главы МВД Украины.

«Это первый подобный случай на Украине, связанный с биткоинами», — сказал Геращенко.

По данным агентства, неизвестно, кто выплатил выкуп за Лернера. Сообщается, что при похищении криптоаналитик не пострадал. Геращенко отметил, что он «сейчас находится в состоянии стресса».

Портал iz.ru писал о том, что Лернера похитили в центре Киева 26 декабря неизвестные люди в масках. По словам очевидцев, в украинской столице его силой затащили в микроавтобус. По факту похищения киевская полиция проводит проверку, сообщает «Газета.ру».