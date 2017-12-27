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СМИ сообщили о пропаже российского эксперта по блокчейну в Киеве

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Фото: Global Look Prees/Jörn Wolter / wolterfoto.de
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В Киеве пропал российский эксперт по блокчейну и криптовалютам Павел Лернер, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его знакомых. 

Свидетели заявили, что видели в центе Киева, что мужчину, похожего на Лернера, силой сажают в машину неизвестные. Правоохранители проверяют эту информацию. 

Друзья Лернера сообщили, что он довольно известный в Европе специалист. Он давал консультации и работал во многих странах, а в последнее время вел несколько крупных IT-проектов, связанных с технологией майнинга в Киеве.

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