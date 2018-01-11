Прямой эфир
Сюжет:

Минфин и ЦБ обсуждают легализацию торговли криптовалютами

0
Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов рассчитывает до конца февраля 2018 года внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России. Об этом в четверг сообщил заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев.

В Центробнаке подтвердили обсуждение с Минфином легализации торговли криптовалютами через организованные площадки.

«Данный вопрос находится в процессе обсуждения в рамках подготовки законопроекта», — цитирует RNS сообщение пресс-службы регулятора. Однако, по словам представителя ЦБ, дополнительные комментарии являются преждевременными.

Минфин рассматривает возможность введения списка бирж, на которых можно будет торговать криптовалютами. Моисеев отметил при этом, что ЦБ выступил против этой инициативы. Финансовое ведомство предлагает также облагать майнинг криптовалют налогами как деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«В последнее время наше предложение легализовать торговлю уже существующими криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», — заявил он.

Проект закона «О цифровых финансовых активах», ранее представленный на общественном совете министерства, регламентирует обращение криптовалют в России. Документ определяет понятие регулирование ICO и смарт-контакта.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017