Минфин и ЦБ обсуждают легализацию торговли криптовалютами

Министерство финансов рассчитывает до конца февраля 2018 года внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России. Об этом в четверг сообщил заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев.

В Центробнаке подтвердили обсуждение с Минфином легализации торговли криптовалютами через организованные площадки.

«Данный вопрос находится в процессе обсуждения в рамках подготовки законопроекта», — цитирует RNS сообщение пресс-службы регулятора. Однако, по словам представителя ЦБ, дополнительные комментарии являются преждевременными.

Минфин рассматривает возможность введения списка бирж, на которых можно будет торговать криптовалютами. Моисеев отметил при этом, что ЦБ выступил против этой инициативы. Финансовое ведомство предлагает также облагать майнинг криптовалют налогами как деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«В последнее время наше предложение легализовать торговлю уже существующими криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», — заявил он.

Проект закона «О цифровых финансовых активах», ранее представленный на общественном совете министерства, регламентирует обращение криптовалют в России. Документ определяет понятие регулирование ICO и смарт-контакта.