Украина может выпустить собственную криптовалюту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Нацбанк страны изучает возможность выпуска собственной криптовалюты.

«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», — цитирует Турчинова телеканал RT.

По его словам, отстраненная позиция государства в данном вопросе создает «правовой вакуум на рынке криптовалюты». Турчинов считает, что отсутствие законов по данной теме создает угрозы для экономики и безопасности государства.

На сайте СНБО также отмечается, что сейчас в стране «прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты».

Ранее 11 января сообщалось, что Министерство финансов РФ рассчитывает до конца февраля внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.