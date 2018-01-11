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Украина может выпустить собственную криптовалюту

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Нацбанк страны изучает возможность выпуска собственной криптовалюты. 

«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», — цитирует Турчинова телеканал RT.

По его словам, отстраненная позиция государства в данном вопросе создает «правовой вакуум на рынке криптовалюты».  Турчинов считает, что отсутствие законов по данной теме создает угрозы для экономики и безопасности государства.

На сайте  СНБО также отмечается, что сейчас в стране «прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты».

Ранее 11 января сообщалось, что Министерство финансов РФ рассчитывает до конца февраля внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.

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