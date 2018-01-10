Парламент Венесуэлы признал недействительным выпуск криптовалюты

Парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — единогласно признал недействительным решение властей о выпуске национальной криптовалюты «петро». Об этом говорится в Twitter законодательного органа.

«Эту мошенническую политику никто не изучает и не одобряет», — прокомментировал решение ассамблеи депутат Карлос Валеро.

По его словам, никакая криптовалюта не поможет решить проблемы страны, когда инфляция достигла 2616%.

О выпуске 100 млн единиц криптовалюты объявил в минувшую пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, каждый «петро» будет обеспечен баррелем венесуэльской нефти. Такими мерами Мадуро намерен преодолеть социально-экономический кризис.

Кроме того, президент создал специальное управление по криптовалюте.