Прямой эфир

Парламент Венесуэлы признал недействительным выпуск криптовалюты

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jimmy Villalta
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — единогласно признал недействительным решение властей о выпуске национальной криптовалюты «петро». Об этом говорится в Twitter законодательного органа.

«Эту мошенническую политику никто не изучает и не одобряет», — прокомментировал решение ассамблеи депутат Карлос Валеро.

По его словам, никакая криптовалюта не поможет решить проблемы страны, когда инфляция достигла 2616%

О выпуске 100 млн единиц криптовалюты объявил в минувшую пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, каждый «петро» будет обеспечен баррелем венесуэльской нефти. Такими мерами Мадуро намерен преодолеть социально-экономический кризис.

Кроме того, президент создал специальное управление по криптовалюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро выдвинул обвинения в адрес мировых СМИ
Минфин США расширил санкции в отношении Венесуэлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017