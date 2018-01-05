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Минфин США расширил санкции в отношении Венесуэлы

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Фото: Global Look Press/Jim West
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США ввели санкции за «причастность к коррупции и репрессиям» в отношении трех действующих официальных лиц Венесуэлы и бывшего губернатора штата Боливар Франциско Рахеля Гомеса. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами американского минфина.

В санкционный список добавлены губернатор штата Арагуа Родольфо Марко Торрес, госминистр Герардо Искуердо Торрес и командующий столичной оперативной зоной Вооруженных сил Венесуэлы Фабио Саварсе Пабон.

Их собственность и счета в США, при наличии таковых, будут заморожены, а гражданам Соединенных Штатов отныне запрещено вступать с ними в деловые отношения в какой-либо форме. 

В заявлении, распространенном минфином США говорится, что этот шаг «подчеркивает» решимость Вашингтона «привлечь к ответственности» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 4 января обсудил с главой Чили Себастьяном Пинберой положение дел в Венесуэле. Стороны согласились в том, что ситуация в стране ухудшается и выразили желание «увидеть восстановление демократии для народа Венесуэлы».

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