Прямой эфир

Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату на 40%

0
Фото: REUTERS/Miraflores Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40%.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января, во время новогоднего обращения главы государства к своему народу.

«Я объявляю об увеличении на 40% минимальной зарплаты по всей стране», – цитирует сообщение ТАСС.

Минимальная зарплата вырастет со 177,5 тысячи боливаров до 248,5 тыс., что по ценам черного рынка составит всего несколько долларов США.

Это уже пятое повышение минимальной зарплаты с 2014 года, когда в стране начался острый кризис.

8 декабря сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в Венесуэле превысил 1300%. Согласно прогнозу ведомства, к концу года показатель поднимется до уровня 2000–2100%.

14 декабря Президент Федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Венесуэла столкнулась с дефицитом топлива
Продуктовая корзина подорожала в Венесуэле в 20 раз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017