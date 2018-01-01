Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату на 40%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40%.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января, во время новогоднего обращения главы государства к своему народу.

«Я объявляю об увеличении на 40% минимальной зарплаты по всей стране», – цитирует сообщение ТАСС.

Минимальная зарплата вырастет со 177,5 тысячи боливаров до 248,5 тыс., что по ценам черного рынка составит всего несколько долларов США.

Это уже пятое повышение минимальной зарплаты с 2014 года, когда в стране начался острый кризис.

8 декабря сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в Венесуэле превысил 1300%. Согласно прогнозу ведомства, к концу года показатель поднимется до уровня 2000–2100%.

14 декабря Президент Федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.