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Мадуро объявил об эмиссии первых 100 млн. венесуэльской криптовалюты

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Фото: REUTERS
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил об эмиссии первых 100 млн. национальной криптовалюты. 

Как сообщают местные СМИ, криптовалюта под названием «петро» обеспечена венесуэльской нефтью.

«Каждый петро будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти», — отметил президент Венесуэлы. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Банк Англии рассматривает возможность начать разработку собственной криптовалюты в следующем году.

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