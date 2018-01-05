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Цукерберг допустил использование криптовалют в сервисах Facebook

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг допустил возможность использования криптовалют в сервисах сайта.

«Существуют два важных контр-тренда — шифрование и криптовалюты — которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование) сопровождается риском невозможности их контролирования», — приводит «РИА Новости» слова Цукерберга.

Он отметил, что заинтересован в развитии этого вопроса и оценке как позитивных, так и негативных аспектов технологий применения криптовалют.

Цукерберг также поделился своими достижениями за год. По словам основателя Facebook, в ушедшем 2017 году он посетил все штаты США, прочитал 25 книг, оснастил свой дом искусственным интеллектом и выучил мандаринский диалект китайского языка.

Как сообщал портал iz.ru, Марк Цукерберг по итогам 2017 года вошел в список наиболее быстро богатеющих миллиардеров по версии Forbes.

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