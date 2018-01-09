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Мадуро выдвинул обвинения в адрес мировых СМИ

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил ведущие мировые СМИ в развязывании информационной кампании против страны и ее руководства.

Мадуро назвал действия СМИ «мировым наступлением на Венесуэлу», сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты «Насьональ». «Мировое наступление на Венесуэлу через СМИ началось, каждый день идут негативные новости, в прошлом году они выпустили 3,8 тыс. негативных новостей», — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что «гуманитарного кризиса», о котором говорит контролирующая парламент оппозиция, в стране нет. Ранее сообщалось, что 6 января президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты El Petro, которая обеспечена нефтью.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, а показатель инфляции в Венесуэле к концу 2017 года превысил 2600%. 

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