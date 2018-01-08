Инфляция в Венесуэле превысила 2600% по итогам года

Показатель инфляции в Венесуэле к концу 2017 года превысил 2600%. Соответствующие данные указаны в докладе национальной ассамблеи боливарианской республики.

«Постоянная комиссия по финансам представляет индекс инфляции от национальной ассамблеи в части декабря 2017 года. Как заявил депутат Рафаэль Гусман, инфляция [в декабре] достигла 85%, а годовой накопленный уровень составил 2616%», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения оппозиционного парламента страны.

Как отмечается в докладе, темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

6 января президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты El Petro, которая обеспечена нефтью.