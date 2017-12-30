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Венесуэльская оппозиция намерена выдвинуть на президентских выборах единого кандидата

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» пообещал выдвинуть одного кандидата на президентских выборах в 2018 году.

Информацию об этом распространили в субботу, 30 декабря, в коммюнике блока.

«Мы обещаем усилить наше единство — как внутреннее, так и со всей страной — и проведем отбор одного единого кандидата», — цитирует сообщение «РИА Новости».

11 декабря портал iz.ru сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не допустит к участию в президентских выборах четыре оппозиционные партии страны.

Мадуро обвинил оппозицию в низкой явке на муниципальных выборах, поскольку партии призвали бойкотировать их. Ранее глава Венесуэлы отверг обвинения своих политических оппонентов, которые считают его диктатором, и подчеркнул, что придерживается демократии.

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