Kodak объявил о создании собственной криптовалюты

Производитель оборудования и расходников для фотографии Kodak заключил соглашение со стартапом Wenn Digital, в рамках которого будет разработана криптовалюта Kodakcoin, говорится в пресс-релизе компании.

31 января 2018 года Kodak собирается провести ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалют) для запуска блокчейн-платформы KodakOne.

По задумке компании KodakOne создаст шифрованный цифровой реестр прав собственности, в котором фотографы смогут регистрировать свои работы, получать на них лицензию и продавать за Kodakcoin. Платформа будет непрерывно сканировать веб-страницы на предмет нелегального использования ее изображений, и, если таковые будут обнаружены, их автор получит вознаграждение.

На фоне новости акции Kodak на торгах нью-йоркской биржи подорожали более чем на 120%, а его капитализация достигла $289 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мессенджер Telegram намерен запустить собственную криптовалюту Gram. На ICO планируется привлечь $500 млн.