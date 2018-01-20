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Лауреат Нобелевской премии предсказал крах биткоина

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Рост стоимости биткоина вовсе не говорит о том, что за ним будущее, наоборот, самую популярную криптовалюту ждет «тотальный коллапс», заявил нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

«Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций. Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — приводит «РИА Новости» выдержки из интервью Шиллера CNBC.

Говоря о «тюльпаномании», Шиллер имел в виду экономический кризис в Голландии в 1636–1637 годах из-за ажиотажа вокруг луковиц тюльпанов.

Напомним, 17 января впервые с ноября прошлого года цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в $10 тыс. и достигла $9,96 тыс. 18 января курс биткоина снова вырос.

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