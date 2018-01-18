Около трети россиян ничего не слышали о биткоине

Около трети россиян не смогли ответить на вопрос о том, что такое биткоин, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян (56%) заявляют, что знают о биткоинах (однако в подробностях — только 13%), еще 14% слышали только сам термин. Заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (75% среди 18–24-летних)», — приводит «Газета.ру» данные опроса.

При этом 16% опрошенных уверены, что биткоин в России запрещен, 34% заявили, что его может купить любой желающий.

Две трети россиян считают, что вложение в биткоин является невыгодным, 9% допустили, что могут приобрести биткоины в будущем.

Напомним, 17 января впервые с ноября прошлого года цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в $10 тыс. и достигла $9,96 тыс. 18 января курс биткоина снова вырос.