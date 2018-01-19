Прямой эфир

Наталья Касперская назвала биткоин разработкой американских спецслужб

0
Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Michael Gruber
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-акционер «Лаборатории Касперского», а ныне глава InfoWatch (компания специализируется на разработке решений для информационной безопасности) Наталья Касперская заявила, что биткоин является разработкой американских спецслужб. Эти данные она озвучила на открытии учебного центра «ИТМО–Инфовотч» Университета ИТМО в Петербурге. Касперская продемонстрировала график роста цены на биткоин. Фотографии слайдов с презентации Касперской опубликовала доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко на своей странице в Facebook.

«Биткойн — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована», как интернет, GPS, TOR. Фактически — доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — сказано в презентации Касперской.

Сооснователь «Лаборатории Касперского» указала на угрозы киберблокады со стороны торговой площадки Ebay, платежной системы VISA, сервиса бронирования отелей Booking.com, а также самой популярной криптовалюты. В докладе Касперская сказала, что смартфон не является личным устройством, а является удаленно контролируемым устройством, проданным владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним.

Напомним, 17 января впервые с ноября прошлого года цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в $10 тыс. и достигла $9,96 тыс. 18 января курс биткоина снова вырос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Касперский» оспаривает в суде запрет на использование программ в США
Около трети россиян ничего не слышали о биткоине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017