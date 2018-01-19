Наталья Касперская назвала биткоин разработкой американских спецслужб

Экс-акционер «Лаборатории Касперского», а ныне глава InfoWatch (компания специализируется на разработке решений для информационной безопасности) Наталья Касперская заявила, что биткоин является разработкой американских спецслужб. Эти данные она озвучила на открытии учебного центра «ИТМО–Инфовотч» Университета ИТМО в Петербурге. Касперская продемонстрировала график роста цены на биткоин. Фотографии слайдов с презентации Касперской опубликовала доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко на своей странице в Facebook.

«Биткойн — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована», как интернет, GPS, TOR. Фактически — доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — сказано в презентации Касперской.

Сооснователь «Лаборатории Касперского» указала на угрозы киберблокады со стороны торговой площадки Ebay, платежной системы VISA, сервиса бронирования отелей Booking.com, а также самой популярной криптовалюты. В докладе Касперская сказала, что смартфон не является личным устройством, а является удаленно контролируемым устройством, проданным владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним.

Напомним, 17 января впервые с ноября прошлого года цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в $10 тыс. и достигла $9,96 тыс. 18 января курс биткоина снова вырос.