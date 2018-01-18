Прямой эфир

«Касперский» оспаривает в суде запрет на использование программ в США

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» добивается через американский суд отмены запрета на использование продуктов компании в госучреждениях США. 

Адвокаты компании заявляют, что министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов должно немедленно приостановить действие распоряжения в соответствии с Пятой поправкой к Конституции, гарантирующей право на надлежащее судебное разбирательство. 

«В отсутствие немедленного решения суда распоряжение продолжит наносить невосполнимый ущерб репутации истца, что приведет к продолжающимся значительным убыткам при продажах в США и за рубежом», — приводит «РИА Новости» цитату из ходатайства компании. 

В документе отмечается, что крупные розничные сети из-за распоряжения министерства убрали со своих полок продукцию российской компании. В нем также говорится, что ответственные за решение Вашингтона чиновники не представили адекватных оснований для запрета. 

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон, запрещающий госучреждениям и сотрудничающим с ними частным компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского».

Американское министерство внутренней безопасности обвиняет российскую компанию в кибершпионаже. Представители «Лаборатории» неоднократно заявляли, что не занимаются кибершпионажем и не сотрудничают с разведслужбами какого-либо государства. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Касперский назвал ложью все обвинения со стороны властей США в адрес его компании
«Лаборатория Касперского» рассказала о целях кибератак в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017