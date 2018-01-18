«Касперский» оспаривает в суде запрет на использование программ в США

Российский производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» добивается через американский суд отмены запрета на использование продуктов компании в госучреждениях США.

Адвокаты компании заявляют, что министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов должно немедленно приостановить действие распоряжения в соответствии с Пятой поправкой к Конституции, гарантирующей право на надлежащее судебное разбирательство.

«В отсутствие немедленного решения суда распоряжение продолжит наносить невосполнимый ущерб репутации истца, что приведет к продолжающимся значительным убыткам при продажах в США и за рубежом», — приводит «РИА Новости» цитату из ходатайства компании.

В документе отмечается, что крупные розничные сети из-за распоряжения министерства убрали со своих полок продукцию российской компании. В нем также говорится, что ответственные за решение Вашингтона чиновники не представили адекватных оснований для запрета.

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон, запрещающий госучреждениям и сотрудничающим с ними частным компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского».

Американское министерство внутренней безопасности обвиняет российскую компанию в кибершпионаже. Представители «Лаборатории» неоднократно заявляли, что не занимаются кибершпионажем и не сотрудничают с разведслужбами какого-либо государства.