Прямой эфир
Сюжет:

Курс биткоина подрос после падения ниже психологической отметки

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс биткоина подрос после падения ниже психологической отметки. На момент написания заметки — 5:35 мск 18 января — стоимость криптовалюты составляла $11,9 тыс.

Накануне, впервые с ноября прошлого года, цена биткоина опускалась до $9,96 тыс., сообщается на портале CoinMarketCap.

Аналитики связывают падение курса самой популярной виртуальной валюты с новостями из стран Восточной Азии.

Так, правительство Южной Кореи готовит пакет мер, чтобы ограничить «иррациональное» увлечение криптовалютами. А в Китае власти намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли биткоинами и не только.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Покупка биткоинов — неудачное вложение
Так, согласно опросу ВЦИОМа, полагает большинство россиян
Глава ЦБ Австрии призвал регламентировать криптовалюты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017