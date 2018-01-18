Курс биткоина подрос после падения ниже психологической отметки. На момент написания заметки — 5:35 мск 18 января — стоимость криптовалюты составляла $11,9 тыс.

Накануне, впервые с ноября прошлого года, цена биткоина опускалась до $9,96 тыс., сообщается на портале CoinMarketCap.

Аналитики связывают падение курса самой популярной виртуальной валюты с новостями из стран Восточной Азии.

Так, правительство Южной Кореи готовит пакет мер, чтобы ограничить «иррациональное» увлечение криптовалютами. А в Китае власти намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли биткоинами и не только.