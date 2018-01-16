Медведев не исключил исчезновения криптовалют через несколько лет

Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, однако технология блокчейн имеет шансы стать повседневной реальностью. Такую точку зрения на Гайдаровском форуме высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил ситуацию, сложившуюся в начале 90-х годов прошлого века, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета. Впоследствии эти компании прекратили существование, однако интернет стал играть ключевую роль в жизни человека.

«Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Премьер-министр также отметил, что теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века, тем не менее это стало «новым вызовом и для правительства, и для бизнеса».

Как писал портал iz.ru, ранее президент России Владимир Путин не исключил, что в стране может появиться закон, регулирующий рынок криптовалют. При этом одной из главных задач властей является не допустить ситуацию, как с обманутыми дольщиками.