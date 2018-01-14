Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту Telegram

Пользователи Telegram начали получать сообщения с предложением купить криптовалюту мессенджера, которая пока не существует. Об этом сообщает телеканал «360».

Мошенники представились создателями блокчейн‐системы Telegram Open Network (TON) и предложили пользователям зарегистрироваться на сайте и приобрести 30 тыс. токенов за $5 тыс. (283 тыс. рублей), чтобы стать первыми обладателями собственной криптовалюты Telegram под названием Gram, выход которой состоится 1 февраля 2018.

По данным телеграм-канала «Код Дурова», систему TON мессенджер пока не создавал.

11 января портал iz.ru сообщил, что Павел Дуров намерен создать собственную криптовалюту на платформе TON. Telegram надеется, что кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, и к 2022 году новой криптовалютой будут пользоваться сотни миллионов людей.