Пользователи Telegram фиксируют сбои в работе мессенджера по всему миру

Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера. Они публикуют сообщения о проблемах в Twitter.

Отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector фиксирует проблемы пользователей Telegram в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Кемерово и Томске.

Жители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Сингапура и Южной Кореи также отмечают сбои в работе мессенджера, передает BFM.RU.

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что ему непонятно, почему некоторые СМИ используют формулировку «российский проект» по отношению к мессенджеру. «В этой стране у нас нет ни разработчиков, ни серверов, юридических лиц или банковских счетов», — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.