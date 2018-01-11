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Пользователи Telegram фиксируют сбои в работе мессенджера по всему миру

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера. Они публикуют сообщения о проблемах в Twitter.

Отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector фиксирует проблемы пользователей Telegram в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Кемерово и Томске.

Жители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Сингапура и Южной Кореи также отмечают сбои в работе мессенджера, передает BFM.RU.

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что ему непонятно, почему некоторые СМИ используют формулировку «российский проект» по отношению к мессенджеру. «В этой стране у нас нет ни разработчиков, ни серверов, юридических лиц или банковских счетов», — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

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