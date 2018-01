Дуров попросил не называть Telegram «российским проектом»

Создатель Telegram Павел Дуров попросил не называть мессенджер «российским проектом». Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

По словам бизнесмена, ему непонятно, почему некоторые СМИ используют формулировку «российский проект» по отношению к Telegram.

Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country.