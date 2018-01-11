Дуров попросил не называть Telegram «российским проектом»

Создатель Telegram Павел Дуров попросил не называть мессенджер «российским проектом». Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

По словам бизнесмена, ему непонятно, почему некоторые СМИ используют формулировку «российский проект» по отношению к Telegram.

Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country. — Pavel Durov (@durov) 11 января 2018 г.

«В этой стране у нас нет ни разработчиков, ни серверов, юридических лиц или банковских счетов», — приводит слова Дурова телеканал «360». Он отметил, что таким образом прокомментировал публикацию после статьи Financial Times, вышедшей под заголовком «Российское приложение Telegram хочет присоединиться к блокчейн-мании». В материале отмечалось, что инфраструктура мессенджера находится в России.

Дуров представил Telegram в 2013 году. В приложении зарегистрированы больше 170 млн пользователей. В 2014 году Павел Дуров принял решение покинуть Россию, объяснив его «невозможностью вести бизнес».

Летом 2017 года мессенджер оказался на грани блокировки после того, как его руководство отказалось предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в «реестр организаторов распространения информации». После дискуссии разработчики предоставили в ведомство регистрационные данные компании. Как отмечает «РИА Новости», о доступе к переписке пользователей речи не шло. В октябре прошлого года Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. По мнению адвоката, наказание вызвано отказом мессенджера предоставить спецслужбам информацию для расшифровки переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.