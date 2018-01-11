Telegram хочет создать самую популярную криптовалюту в мире

Мессенджер Telegram планирует создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой. Это следует из документа, который описывает ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалют), с которым ознакомилась газета «Ведомости».

Платформу можно будет сравнить с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов, которая сможет конкурировать с платежными системами Visa и Mastercard.

Telegram надеется, что кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире. Как планируют разработчики, к 2022 году новой криптовалютой начнут пользоваться сотни миллионов людей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Telegram хочет запустить собственную криптовалюту Gram. На ICO планируется привлечь $500 млн.