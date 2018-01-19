Лавров раскритиковал Киев за принятие закона по реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса с юридической точки зрения перечеркивает Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, подчеркнув намерение Москвы отстаивать договоренности.

По его словам, в Европе и США «прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», передает ТАСС.

Министр выразил надежду, что в частных, закрытых контактах «Киеву об этом говорят и из Берлина, и из Парижа, и из Вашингтона, и из других столиц» и выразил сожаление в связи с неготовностью стран Запада высказаться по этому поводу публично.

«Взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально, и понятно, что это сопряжено со сложно понятым чувством собственного престижа, репутации — но такова жизнь», — подчеркнул Лавров.

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.