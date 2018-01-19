Прямой эфир

Лавров раскритиковал Киев за принятие закона по реинтеграции Донбасса

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон о реинтеграции Донбасса с юридической точки зрения перечеркивает Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, подчеркнув намерение Москвы отстаивать договоренности. 

По его словам, в Европе и США «прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», передает ТАСС.  

Министр выразил надежду, что в частных, закрытых контактах «Киеву об этом говорят и из Берлина, и из Парижа, и из Вашингтона, и из других столиц» и выразил сожаление в связи с неготовностью стран Запада высказаться по этому поводу публично. 

«Взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально, и понятно, что это сопряжено со сложно понятым чувством собственного престижа, репутации — но такова жизнь», — подчеркнул Лавров. 

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». 

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения. 

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова обвинила Киев в «убийстве» Минских соглашений
Путин обсудил на Совбезе новый украинский закон по Донбассу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017