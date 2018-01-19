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Захарова обвинила Киев в «убийстве» Минских соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса «убивает» Минские соглашения. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев убивает Минские договоренности, делает всё, чтобы от них не осталось камня на камне. Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает Минские соглашения», — заявила Захарова в эфире канала «Россия 1».

Как сообщал портал iz.ru, МИД РФ ранее выпустил заявление, в котором говорилось, что закон о реинтеграции Донбасса «хоронит» Минские соглашения и говорит о подготовке Киева к войне.

Закон о реинтеграции Донбасса был принят 18 января. В тексте документа Россия названа «страной-агрессором». Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к внутриукраинскому конфликту и отсутствии российских военных на территориях ЛНР и ДНР. 

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