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МИД РФ назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское внешнеполитическое ведомство выпустило сообщение, в котором отметило, что украинский закон о реинтеграции Донбасса «хоронит Минские соглашения».

В МИД РФ подчеркнули, что хоть этот документ и подвергся определенным коррективам, однако он сохранил свою главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение «проблемы Донбасса» силовым путем.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство, благодаря закону о реинтеграции Донбасса украинский лидер Петр Порошенко получит практически неограниченные полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. «Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — отметили в МИДе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сотрудникам СМИ, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает Минские соглашения и чреват введением военного положения.

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