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Захарченко рассказал о последствиях закона о Донбассе

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сотрудникам СМИ, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает Минские соглашения и чреват введением военного положения.

По словам Захарченко, украинский лидер Петр Порошенко отметил, что этот закон позволит быстрее вернуть Донбасс в Украину. «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — подчеркнул Захарченко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

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