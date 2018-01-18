Захарченко рассказал о последствиях закона о Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сотрудникам СМИ, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает Минские соглашения и чреват введением военного положения.

По словам Захарченко, украинский лидер Петр Порошенко отметил, что этот закон позволит быстрее вернуть Донбасс в Украину. «Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — подчеркнул Захарченко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».