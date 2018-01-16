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Верховная рада не признала ЛНР и ДНР «террористическими организациями»

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Фото: РИА Новости
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В Верховной раде во втором чтении рассмотрели закон о реинтеграции Донбасса. Украинские депутаты отказались признать провозглашенные Луганскую и Донецкую республики «террористическими организациями».

Данную поправку, предложенную членом Радикальной партии Оксаной Корчинской, поддержали лишь 76 парламентариев из 340 присутствующих в зале, передает NewsOne.

Как писал портал iz.ru, закон о реинтеграции Донбасса внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко. Документ закрепляет за Россией статус страны-агрессора, а глава украинского государства наделяется полномочиями объявлять военное положение.

Первое чтение документа состоялось в октябре 2017 года. Тогда в законопроект была внесена поправка, исключающая пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта.

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