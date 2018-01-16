На митинге у стен рады пострадал украинский полицейский

Митингующие у стен Верховной рады забросали полицейских камнями из мостовой и применили в отношении правоохранителей слезоточивый газ. В результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Началось с того, что протестующие пытались поджечь на площади покрышки. Полицейские «указали на неправомерность» этих действий, а пожарные расчеты пытались тушить горящую резину. В ответ участники акции напали на представителей правоохранительных органов.

Один из митингующих был задержан, уточняется в официальном Twitter киевской полиции.

Напомним, что ранее митингующие сожгли флаг России. Участники акции выступают с поддержкой законопроекта о реинтеграции Донбасса. Этот документ 16 января рассматривается в раде в окончательном, втором чтении. По его положениям, за территориями ДНР и ЛНР закрепляется статус «оккупированных» территорий, а за Россией — статус «оккупанта».