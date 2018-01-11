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Путин рассказал о признаках замороженного конфликта в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Российскую Федерацию не устраивает то, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта. Об этом в четверг, 11 января, заявил президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами ведущих СМИ России.

«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия», — отметил российский лидер. Путин добавил, что для разрешения внутриукраинского конфликта его сторонам необходимо в полном объеме выполнить минские соглашения.

«Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась», — приводит слова президента сайт «Комсомольской правды».

Путин также назвал нынешнюю ситуацию в отношениях между РФ и Украиной «ненормальной», он снова напомнил, что русские и украинцы — части одного народа, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Путин заявил, что утверждения о вмешательстве России в выборы в США — полные чушь и бред

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