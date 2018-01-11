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Лео Бокерия и Полина Гагарина вошли в список доверенных лиц Путина

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В список доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года вошли певица Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия.

Об этом в четверг, 11 января, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

Ранее, в январе, сопредседатель предвыборного штаба, директор детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев сообщил, что первая часть списка состоит из 264 доверенных лиц. По его словам, окончательно его подготовят до конца текущего месяца.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 

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