Предвыборный штаб Путина будет полностью сформирован за 3–4 дня

Избирательный штаб Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, будет полностью сформирован в течение 3–4 дней, сообщила 11 января сопредседатель организации Елена Шмелева.

«Когда у нас запустится сайт — уже к этому моменту все позиции будут заняты. Домен сайта станет известен сегодня», — рассказала Шмелева журналистам «РИА Новости».

Она также отметила, что сайт, «горячая линия» и общественная приемная штаба начнут свою работу с начала следующей недели.

Ранее 10 января стало известно, что сопредседателями штаба Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.



