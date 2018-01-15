МИД РФ рассказал о переговорах Лаврова и Климкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с украинским коллегой Павлом Климкиным Минские соглашения и создание в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности СММ ОБСЕ.

«В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы», — говорится в сообщении для СМИ МИД РФ.

Лавров и Климкин также обсудили российскую инициативу по созданию в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ.

Ранее Климкин сообщил, что в телефонном разговоре с Лавровым обсуждался вопрос освобождения украинских «заложников и политзаключенных».