Украинский парламент признал Россию «страной-агрессором»

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект на заседании в четверг проголосовали 280 народных депутатов.

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный.

Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.

Ранее заместитель министра иностранных дел России статс-секретарь Григорий Карасин заявлял iz.ru, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса может «похоронить» Минские соглашения.