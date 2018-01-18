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Украинский парламент признал Россию «страной-агрессором»

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Фото: РИА Новости
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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». 

Как сообщает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект на заседании в четверг проголосовали 280 народных депутатов.

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный.

Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.

Ранее заместитель министра иностранных дел России статс-секретарь Григорий Карасин заявлял iz.ru, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса может «похоронить» Минские соглашения. 

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