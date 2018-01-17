Пауза в реинтеграции

Украинский законопроект «о реинтеграции Донбасса» может «похоронить» Минские соглашения. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Григорий Карасин. Обсуждение документа вызвало бурную дискуссию в Верховной раде и обернулось демонстрацией у стен парламента. Весь день народные депутаты голосовали по поправкам к законопроекту во втором чтении на фоне горящих покрышек и под аккомпанемент митингующих под окном и взаимных обвинений. Пленарное заседание в очередной раз продемонстрировало раскол политической элиты Украины и показало, что Киев ищет способы саботировать Минские соглашения, а не урегулировать конфликт в Донбассе.

Попытки народных депутатов Украины принять скандальный законопроект не имеют ничего общего с разрешением кризиса на востоке страны, считает замглавы МИД России Григорий Карасин. По его мнению, многочисленные предложения, которые вносятся в украинский парламент различными политическими силами, направлены на срыв Минских соглашений.

— Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится с тем, чтобы похоронить Минские соглашения. Однако есть триединое обязательство, подписанное Киевом, Донецком, Луганском и международными участниками на февральской встрече 2015 года, о том, что Верховной радой должны быть приняты законы об особом статусе, выборах и амнистии. Мы пока никакого конкретного движения в этом смысле не видим. Но самое главное — не видим обязательного выполнения принципа диалога между сторонами в конфликте — Киевом и Донецком и Луганском, — пояснил «Известиям» замминистра иностранных дел РФ.

Дипломат подчеркнул, что на этих принципах должно строиться всё дальнейшее урегулирование, будь то договоренности в рамках контактной группы, нормандского формата или новые треки обсуждения проблемы на российско-американских встречах.

— И никакие манипуляции никого не смогут обмануть, — заключил Григорий Карасин.

Слова российского дипломата подтверждает и тот факт, что из законопроекта убрали любые упоминания Минских соглашений. То есть в документе, который должен вернуть Донбасс под контроль Киева, нет ни слова о договоренностях об урегулировании конфликта. Депутаты от «Оппозиционного блока» пытались исправить ситуацию и внести соответствующие поправки, однако все они были отклонены.

Законопроект официально называется «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Во вторник Верховная рада рассмотрела около 500 поправок к документу, часть из которых касалась как раз названия. Некоторые депутаты были возмущены, что в нем отсутствует упоминание Крыма и Севастополя, ведь тем самым Киев фактически отказывается от своих притязаний на полуостров.

Тем не менее все поправки, которые предлагалось внести в название, были отклонены. По словам источника «Известий» в раде, это было сделано под давлением Запада, поскольку подключение Крыма к проблеме Донбасса означало бы «поставить крест на перспективах урегулирования». В том числе не прошла и поправка о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, поскольку это также противоречит Минским соглашениям, обязывающим Киев поддерживать диалог с самопровозглашенными республиками.

Другим жарким моментом дискуссии стали полномочия президента Украины, которые в случае принятия документа будут значительно расширены. Согласно законопроекту лидер страны сможет сам определять границы «временно оккупированных территорий», хотя по Конституции этот вопрос находится в ведении парламента. Кроме того, глава государства наделяется правом принимать решение «о начале и завершении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации». То есть президент сможет без одобрения рады применять вооруженные силы на территории Украины. Однако часть депутатов обвинила провластное большинство в попытке наделить украинского лидера «суперполномочиями».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что законопроект в итоге не будет одобрен в существующем виде. Однако националисты всё еще надеются провести документ через парламент.

— Если он будет принят, это даст основания Москве заявить, что Украина вышла из Минского процесса и вся ответственность за последствия ложится на Киев, — сказал «Известиям» политолог.

Во время обсуждения законопроекта под стенами Верховной рады было по-настоящему жарко. К парламенту стянулись несколько тысяч радикалов, которые жгли покрышки и российские флаги, а также требовали от депутатов скорее принять документ, признающий Москву «агрессором» на законодательном уровне. Судя по дискуссии в раде, именно «российская агрессия» стала единственным объединяющим моментом законопроекта для большинства депутатов. Во всем остальном всегда находились группы несогласных. Итоговое голосование перенесли на 17 января. При этом предстоит обсудить еще около 200 поправок. Учитывая, как во вторник они одна за одной проваливались, перспективы законопроекта остаются туманными.