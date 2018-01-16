Законопроект о реинтеграции Донбасса могут принять в течение двух дней

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в течение двух дней Верховная рада примет законопроект о реинтеграции Донбасса.

По его словам, это будет «сигнал и для Донбасса, и для Крыма», что они являются «неотъемлемой частью Украины», передает ТАСС.

Документ называет Донецкую и Луганскую народные республики «оккупированными территориями», а Россию — «оккупантом» и официально закрепляет понятие «российская агрессия».

Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию.

Ранее сообщалось, что Верховная рада продолжит второе, заключительное, чтение президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса в среду, 17 января.