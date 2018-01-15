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В раде предложили разработать закон о противодействии фейкам

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Украинским депутатам необходимо разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. С таким предложением выступил лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов после публикации якобы писем Порошенко в адрес ФСБ России.

«Мы сейчас должны создать рабочую группу по разработке закона, после принятия его в парламенте», — приводит «РИА Новости» слова Герасимова.

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ опубликовали письмо, якобы написанное Петром Порошенко в 2007 году. В нем нынешний президент Украины обещает ФСБ России «не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».

Киевские власти не признали подлинность письма, назвав его фейком. В России также опровергли сообщения СМИ. Политтехнологи не исключают, что за провокацией может стоять лидер «Движения новых сил» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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