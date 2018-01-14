Киев назвал фейком обязательство Порошенко не вредить РФ

Обращение президента Украины Петра Порошенко к ФСБ, где он якобы обещает не заниматься антироссийской деятельностью, является «низкопробной подделкой», которую легко проверить. Такое заявление опубликовано на официальном сайте украинского лидера.

Ранее копия обращения Порошенко, датированная 2007 годом, попала в распоряжение телекомпании «Рустави-2». В документе президент также указал, что привлекает крупные инвестиции для завода «Рошен» в интересах РФ.

«Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», — сказано в сообщении.

Как указывает пресс-служба, красноречивее всего о «провале ФСБ» говорит тот факт, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены.

Администрация Порошенко рассчитывает, что украинские СМИ, опубликовавшие фейковую информацию, принесут публичные извинения.