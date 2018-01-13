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Порошенко предрек яркое будущее украинского кино

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Украина увеличила господдержку кинематографа, это позволит стране снимать ежегодно более 120 фильмов, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, украинское кино ждет яркое будущее», — написал он на своей страничке в Facebook.

Закон, предусматривающий финподдержку украинского кино и сериалов за счет местных бюджетов был принят в 2016 году. По мнению авторов, акт позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с 2,5% до 25%.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Украине запретили показ более 640 фильмов и сериалов, среди которых есть картины российского производства. Запрет касается всех «милитаристских» картин, вышедших на экраны после 1991 года.

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