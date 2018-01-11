Прямой эфир

Фильм о допинге в РФ выдвинули на премию Гильдии режиссеров

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Netflix
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Икар» о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории «Документальный фильм», сообщает Hollywood Reporter.

Режиссером фильма выступил велогонщик-любитель из Британии Брайан Фогель. Главное действующее лицо киноленты — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров Олимпийских игр в Сочи 2014 в употреблении запрещенных препаратов.

Бороться за приз в этой номинации также будет мини-сериалы  «Вьетнам» и «Уормвуд», картина «Город призраков» о боевиках «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), фильм «Счеты» о китайских иммигрантах.

Вручение наград состоится 3 февраля в Лос-Анджелесе. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что СМИ узнали о попытке суицида Родченкова на фоне психического расстройства и проблем с полицией. Еще в институте ему поставили диагноз — «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бахубали»: как родилась легенда
Сенсация индийского проката выходит на российские экраны
Фильм «Валаам» с участием Путина покажут по телевидению


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017