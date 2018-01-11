Фильм о допинге в РФ выдвинули на премию Гильдии режиссеров

Фильм «Икар» о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории «Документальный фильм», сообщает Hollywood Reporter.

Режиссером фильма выступил велогонщик-любитель из Британии Брайан Фогель. Главное действующее лицо киноленты — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров Олимпийских игр в Сочи 2014 в употреблении запрещенных препаратов.

Бороться за приз в этой номинации также будет мини-сериалы «Вьетнам» и «Уормвуд», картина «Город призраков» о боевиках «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), фильм «Счеты» о китайских иммигрантах.

Вручение наград состоится 3 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СМИ узнали о попытке суицида Родченкова на фоне психического расстройства и проблем с полицией. Еще в институте ему поставили диагноз — «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».



