Фильм «Валаам» с участием Путина покажут по телевидению

Телеканал «Россия-1» представит вниманию зрителей документальный фильм «Валаам» с участием президента РФ Владимира Путина. Премьера картины автора и ведущего Андрея Кондрашова состоится 14 января, говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что съемки длились четыре сезона на Валаамском архипелаге. В картине покажут два интервью российского лидера, артефакты Валаамского монастыря, снятые в Финляндии, и ранее не демонстрировавшуюся кинохронику.

Президент России Владимир Путин посещал Валаамский монастырь в качестве паломника.