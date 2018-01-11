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Фильм «Валаам» с участием Путина покажут по телевидению

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Телеканал «Россия-1» представит вниманию зрителей документальный фильм «Валаам» с участием президента РФ Владимира Путина. Премьера картины автора и ведущего Андрея Кондрашова состоится 14 января, говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что съемки длились четыре сезона на Валаамском архипелаге. В картине покажут два интервью российского лидера, артефакты Валаамского монастыря, снятые в Финляндии, и ранее не демонстрировавшуюся кинохронику.

Президент России Владимир Путин посещал Валаамский монастырь в качестве паломника.

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