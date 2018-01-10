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Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Почти половина необходимых подписей избирателей была собрана в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщила 10 января сопредседатель его предвыборного штаба, руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

«На сегодняшний день у нас 149 тыс. подписей уже собрано. Абсолютно во всех субъектах сбор проходит силами региональных штабов, волонтеров, активистов», — цитирует Шмелеву «РИА Новости».

Еще один сопредседатель предвыборного штаба Путина, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что в срок до конца января может быть собрано большее число подписей, чем это необходимо, уточняет ТАСС.  

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тыс. подписей.

Ранее 10 января сообщалось, что в избирательный фонд кандидата в президенты России Владимира Путина поступило 400,2 млн рублей

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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