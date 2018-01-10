Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для культуры

По словам президента России Владимир Путина, кончина Михаила Державина — это невосполнимая потеря для всей российской культуры и для Театра сатиры, в котором он служил.

Соболезнования главы государства родным и близким народного артиста России Михаила Державина опубликованы на сайте Кремля.

«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — отметил глава государства.

«Его кончина — невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил», — подчеркнул президент.

Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Артист будет похоронен 15 января на Новодевичьем кладбище рядом со своим отцом.

Память о Михаиле Державине может быть увековечена в Москве, сообщил глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.