Память актера Михаила Державина могут увековечить в Москве

Память о народном артисте Михаиле Державине могут увековечить в Москве в случае поступления соответствующих заявок. Об этом сообщил глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Пока, понятно, никаких заявок не было, но я уверен, что они будут обязательно. Конечно, он достоин, чтобы память о нем сохранилась», –– цитирует Герасимова «РИА Новости».

Он отметил, что все поклонники творчества Державина будут рады сохранению памяти о нем.

«Конечно, как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы, я уверен, будут рады тому, чтобы на доме, где он жил, была табличка», — добавил Герасимов.

Народный артист России Михаил Державин скончался на 82-м году жизни 10 января. Причиной смерти называется долгая болезнь актера. Дата прощания с артистом пока не названа. Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его отцом.

«Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин», — сообщил директор Театра Сатиры Мамед Агаев.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. В 1959 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Артист служил в театре Ленинского Комсомола, а с 1967 года — в Театре Сатиры и стал его старейшим ведущим актером.

Исполнил множество ролей в кино и на телевидении. Известен зрителям ролями в таких фильмах как «Старые клячи», «Моя морячка», «Они были первыми», «Спасите утопающего», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Особую известность ему принесла роль пана ведущего в «Кабачке «13 стульев».

Сыграл главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф».