Прямой эфир

Память актера Михаила Державина могут увековечить в Москве

0
Фото: ТАСС/Мудрац Александра
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Память о народном артисте Михаиле Державине могут увековечить в Москве в случае поступления соответствующих заявок. Об этом сообщил глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Пока, понятно, никаких заявок не было, но я уверен, что они будут обязательно. Конечно, он достоин, чтобы память о нем сохранилась», –– цитирует Герасимова «РИА Новости».

Он отметил, что все поклонники творчества Державина будут рады сохранению памяти о нем.

«Конечно, как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы, я уверен, будут рады тому, чтобы на доме, где он жил, была табличка», — добавил Герасимов.

Народный артист России Михаил Державин скончался на 82-м году жизни 10 января. Причиной смерти называется долгая болезнь актера. Дата прощания с артистом пока не названа. Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его отцом.

«Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин», — сообщил директор Театра Сатиры Мамед Агаев.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. В 1959 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Артист служил в театре Ленинского Комсомола, а с 1967 года — в Театре Сатиры и стал его старейшим ведущим актером.

Исполнил множество ролей в кино и на телевидении. Известен зрителям ролями в таких фильмах как «Старые клячи», «Моя морячка», «Они были первыми», «Спасите утопающего», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Особую известность ему принесла роль пана ведущего в «Кабачке «13 стульев».

Сыграл главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памяти Михаила Державина
Михаила Державина могут похоронить на Новодевичьем кладбище

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017